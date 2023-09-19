Игнат в эфире национального телемарафона напомнил, что в последнее время в нашей стране не было тревог из-за взлетов истребителей МиГ-31К, информирует «НБН».

Как объяснил спикер Воздушных сил, для любых ракет боевой самолет – это платформа, от которой, естественно, зависит многое. Однако сами ракеты программируются на земле, а авиация их поднимает в небо и запускает.

По словам полковника, стоит больше акцентировать внимание на количестве «Кинжалов» у государства-террориста, которые оно может использовать для атак.

Напомним, что после удара по Севастополю Шойгу пообещал армии Путина новые корабли.