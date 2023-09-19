Немецкое издание Spiegel пишет, что Киев отказался принимать 10 Leopard 1 от ФРГ. Украинское руководство сообщило специальному штабу оборонного ведомства ФРГ, что танки, которые прибыли в Польшу, нуждаются в ремонте, а некоторые из них – капитального, информирует «НБН».

Журналисты отмечают, что Берлин отправил группу экспертов на осмотр бронетехники, которая выяснила, что боевые машины были изношены еще на момент обучения защитников в Германии. Помимо этого, некоторые из этих 10 танков, которые Киев получил в июле, вышли из строя из-за изношенности.

Отметим, что ФРГ передавала Украине Leopard 1А5, которые сняла с вооружения более десяти лет назад. Многие такие бронемашины еще хранятся на складах, где оружейники занимаются их ремонтом.

Напомним, Дания вместе с другими странами намерена закупить 45 танков Leopard 1 и Т-72 для Украины.