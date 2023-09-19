В своем Telegram-канале городской глава написал, что во вторник, 19 сентября, во временно оккупированном Мелитополе прогремело более пяти взрывов. Громче всего было в районе завода «Автоцветлит», информирует «НБН».

Как отметил Федоров, хваленая противовоздушная оборона «второй армии мира» в захваченном россиянами городе пока что «не успевает работать». Чиновник добавил, что ожидает подробностей о прилете в Мелитополе от ВСУ.

Эффективно ликвидируют «освободителей» и в разрушенном армией Путина Мариуполе. Советник городского главы Петр Андрющенко сообщил, сколько оккупантов за последние недели движение сопротивления сделало «хорошими россиянами».