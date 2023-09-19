Как информирует «НБН», координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби во время брифинга заявил, что Байдену интересно лично от Зеленского услышать, какую он дает оценку развитию ситуации на фронте, а также прогрессу контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Дословно из заявления Кирби:

Президент с большим нетерпением ожидает, чтобы услышать от главы Украинского государства Владимира Зеленского о контрнаступлении ВСУ, а также прогрессе, которого они достигают. То есть, он хочет услышать своего рода собственную оценку президента Украины относительно того, как на поле боя сейчас выглядит ситуация.

Помимо того, согласно словам представителя Белого дома, Байден хочет заверить Владимира Зеленского, что «когда Штаты говорят, что будут оставаться с Украиной до того времени, пока это будет нужно, то украинцы должны понимать, что поддержка будет продолжаться».

Кирби подчеркнул, что данная встреча президентов двух стран в Белом доме будет проходить в «критически важное время».

Напомним, ранее Владимир Зеленский озвучл несколько преимуществ армии Украины над войсками РФ.