Как сообщает «НБН«, об этом заявил начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

«В очередной раз обстреляли мирных жителей – россияне продолжают убийства. Согласно информации на сейчас в Купянске шестеро гражданских погибли», — указано в заявлении.

Также известно, что рашисты убили двух женщин и четырех мужчин. По уточненным данным Болвинова, речь идет о количестве жертв, подсчитанных по состоянию на этот момент.

Сотрудник правоохранительных органов добавил, что оккупанты также обстреляли автомобиль волонтеров, которые эвакуировали мирных жителей.

«Мы продолжаем доставать тела из реки, расположенной рядом, а также из уничтоженных автомобилей. Россияне открыли огонь примерно в 13 часов. На месте проводится работа наших следователей, криминалистов и взрывотехников, они продолжают проводить осмотр. К сожалению, мы продолжаем находить тела, поэтому информация о количестве погибших будет обновляться», — сказал руководитель Следственного управления ГУНП в Харьковской области.

Напомним, ранее мы уже сообщали о смертельном ударе РФ по троллейбусу в Херсоне.