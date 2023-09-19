Как информирует «НБН», о последствиях преступных действий оккупационных сил рассказал глава Херсонской ГВА Роман Мрочко. Также он обнародовал видео с места событий в Херсоне.

Так, согласно обнародованной им информации, в результате обстрела троллейбуса погиб старший сержант полиции. Еще два пассажира транспорта получили ранения. Они были доставлены в больницу.

Обстрел Корабельного района Херсона россиянами был сегодня утром, в 09:35. Оккупанты попали в троллейбус, который передвигался по улице Нефтяников.

Напомним, ранее мы уже писали об ударе РФ по Украине посредством запуска дронов-камикадзе «Шахед».