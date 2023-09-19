Как сообщает «НБН«, об этом Залужный написал сегодня на своей странице в Facebook.

По его словам, вместе с главой Генерального штаба была проведена совместная работа с командующими и командирами бригад оперативно-стратегической группировки. Собеседники обсудили и согласовали последовательность наших шагов с учетом изменения оперативной обстановки на фронте, активности противника и всех потенциальных угроз.

Валерий Залужный добавил, что невзирая на усиленное сопротивление захватчиков, украинские защитники постоянно и с большой охотой продолжают наступать для освобождения территории нашей страны.

Следует напомнить, что Силы обороны Украины с начала июля освободили свыше 260 кв. км территории на юге. Это главное направление наступления наших бойцов.