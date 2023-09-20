Британская разведка в своем отчете сообщила об ослаблении обороны армии Путина вокруг Бахмута на Донетчине. ВС РФ были вынуждены передислоцировать воздушно-десантные войска на Мелитопольское направление.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на Twitter-аккаунт Министерства обороны Соединенного Королевства.

В сводке отмечается, что украинские войска деоккупировали села Клещиевка и Андреевка, которые расположены в 8 километрах к югу города-крепости. Благодаря этому успеху защитники начали продвигаться к дороге Т 0513 – одному из основных маршрутов снабжения Бахмута с юга.

При этом захватчики продолжают держать под контролем железнодорожную линию, которая проходит вдоль насыпи между Т 0513 и Клещеевкой, создав легко обороняемое препятствие.

Британская разведка считает, что россияне ослабили оборону вокруг города-крепости, перебросив десантников в Запорожскую область.

В то же время на юге Украины путинские оккупационные силы начали чаще использовать авиацию. Наталья Гуменюк объяснила тактику ВС РФ.