В своем Telegram-канале в среду, 20 сентября, городской глава рассказал, что бойцам «второй армии мира» было горячо вблизи аэродрома в Мелитополе, информирует «НБН».

«Продолжается прожарка русни», — отметил мэр.

По словам Федорова, «бавовна» также посетила штаб и казарму путинских оккупационных сил – над ними был замечен черный дым. Чиновник отметил, что и на этот раз хваленая противовоздушная оборона РФ не спасла захватчиков от прилетов.

Мэр добавил, что у «освободителей» что-то громкое происходит и ближе к линии фронта вблизи Токмака и Полог.

Напомним, что во вторник, 19 сентября, Федоров сообщил о «хлопках» в Мелитополе. Чиновник рассказал, что жители города слышали более пяти взрывов.