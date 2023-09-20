Как информирует «НБН», такое заявление в ходе интервью The Wall Street Journal сделал командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины Алексей Неижпапа.

В частности, вицеадмирал заявил, что изначально Украина атаковала при помощий ракеты «Нептун» российский фрегат «Адмирал Эссен». Но системы РЭБ корабля России помешали ракетам. Тогда судно получило только незначительные повреждения. Также несколько моряков тогда получили ранения.

В это же время Неижпапа добавил, что несмотря на это, Россия так и не поверила, что Украина имеет «настоящее ракетное оружие, и продолжала пытаться доминировать в наших районах», отправив российский ракетный крейсер «Москва» в зону поражения.

Напомним, ранее мы уже писали затонувшем российском ракетном крейсере «Москва».