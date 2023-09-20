Пресс-служба ГУР МОУ сообщила, что в понедельник, 18 сентября, неизвестные положили взрывные устройства под самолеты и вертолет, которые получили серьезные повреждения в результате «хлопков», информирует «НБН».

В ведомстве уточнили, что диверсанты взорвали специальные самолеты ИЛ-20 и АН-148, а также вертолет МИ-28Н государства-террориста. Россияне не смогут быстро восстановить поврежденную авиацию.

Событие вызвало истерику в высших военных коридорах, обстоятельства происшествия поручили узнать Следственному комитету РФ. Параллельно с поиском диверсантов местным СМИ запретили распространять информацию о взрывах на аэродроме.

Напомним, что 30 августа аэродром в Пскове массово атаковали БПЛА. В результате удара были «демилитаризованы» самолеты оккупантов. Начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов заявил, что дроны по стратегическому объекту ВС РФ запустили с территории страны-агрессора.