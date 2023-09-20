Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении главы Полтавской ОВА Дмиитрия Лунина.

Он добавил:

На территории Кременчугского НПЗ в результате попаданий вражеских БПЛА произошел пожар. На месте работают все соответствующие службы. Работа завода временно была прекращена.

Напоследок Дмитрий Лунин добавил, что по состоянию на текущий момент информации о пострадавших в результате ночной вражеской атаки нет.

Напомним, ранее сегодня мы уже писали о том, сколько БПЛА, выпущенных Россией, удалось сбить украинской системе ПВО этой ночью.