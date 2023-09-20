Как информирует «НБН», в материале «СтратКом ВСУ» говорится, что сегодня утром, двадцатого сентября, Силы обороны Украинского государства атаковали командный пункт российских войск вблизи оккупированного Севастополя в Крыму.

Дословно из обнародованного сообщения:

Утром, двадцатого сентября, Вооруженные силы Украины нанесли успешный удар по командному пункту Черноморского флота оккупантов возле Верхнесадового. Как известно, данный населенный пункт находится вблизи временно оккупированного Севастополя.

Напомним, ранее мы уже писали об ударе ВСУ по судоремонтному заводу россиян в Севастополе.