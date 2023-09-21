Как информирует «НБН», данная информация была обнародована в ТГ-канале КГВА.
Также известно, что в ходе отражения ракетной атаки на Киев силами и средствами ПВО было уничтожено более двух десятков враждебных целей.
Дословно из обнародованного сообщения:
По предварительной информации из примерно десяти самолетов стратегической авиации Ту-95МС были выпущены крылатые ракеты типа Х-101/555/55, о чем рассказали в КГВА.
В результате уничтожения воздушных целей произошло падение обломков сразу в нескольких районах столицы Украины.