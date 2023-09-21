Издание Obozrevatel, ссылаясь на источники в Службе безопасности Украины, пишет, что этой ночью СБУ и ВМС ВСУ ударили по военному аэродрому «Саки», где находились российские самолеты Су-24, Су-30 и ПЗРК «Панцирь», информирует «НБН».

Также этот объект захватчики использовали как базу подготовки операторов дронов Mojaher. Эти БПЛА ВС РФ используют для координации воздушных атак, а также применяют таких «птичек» в качестве боевых ударных беспилотников.

СБУ и Военно-морские силы для атаки на аэродром применили дроны, которые перегрузили ПВО РФ, а после ударили по объекту ракетами «Нептун». В результате обстрелов техника «второй армии мира» получила серьезные повреждения, не менее 30 путинских солдат погибли.

Отметим, что этой ночью взрывы также прогремели в Севастополе и Евпатории. Местные паблики заявляют об атаке БПЛА на Крым.