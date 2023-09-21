Во время брифинга в Media Center Ukraine Игнат высказался о работе Воздушных сил в Крыму. Полковник напомнил о двух кораблях оккупантов, отправленных вслед за крейсером «Москва», а также об уничтоженных складах боеприпасов ВС РФ на полуострове, информирует «НБН».

По словам представителя Воздушных сил, в Крыму «хлопки» будут происходить все чаще. Игнат подчеркнул, что наша страна не может защищаться в одностороннем порядке. Украина продолжит уничтожать захватчиков, их военные объекты и логистику на разных направлениях.

Напомним, в ночь на 21 сентября был нанесен мощный удар по военному аэродрому россиян «Саки». СМИ сообщили, что применили СБУ и ВМС для атаки на объект оккупантов.