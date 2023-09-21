Как информирует «НБН», местные паблики отмечают, что в ночное время, 21 сентября, территория незаконно аннексированного Крымского полуострова была атакована беспилотными летательными аппаратами.

В частности, говорится об атаке аэродрома в Новофедоровке беспилотными летательными аппаратами. В Крыму было также слышно, как работает противовоздушная оборона.

Помимо того, есть информация о взрывах в Саках, Севастополе, а также Евпатории.

В свою очередь в Министерстве обороны России поспешили заявить о сбивании 19 беспилотников Украиниы.

Напомним, ранее мы уже писали о ракетной атаке РФ по городу Черкассы.