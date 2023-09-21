В отчете британской разведки сказано, что в путинских оккупационных силах царит низкий моральный дух из-за отсутствия регулярной ротации частей, которые принимают участие в боевых действиях в Украине.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на страницу Министерства обороны Соединенного Королевства в Twitter.

Ведомство отмечает, что по этой причине россияне после полномасштабного вторжения не могут проводить подготовку более высокого уровня, из-за чего они не способны к более сложным наступательным операциям.

В разведке Великобритании процитировали главу комитета Государственной Думы РФ по обороне, генерала Андрея Картаполова, который заявил, что ротация личного состава армии Путина за пределы оперативной зоны невозможна и мобилизованные обязаны нести службу на время так называемой «СВО».

В то же время аналитики ISW сообщают об успешном наступлении ВСУ на двух направлениях фронта.