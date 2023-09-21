Во время брифинга в Media Center Ukraine Игнат заявил, что украинская противовоздушная оборона малого радиуса действия нуждается в усилении, чтобы эффективнее уничтожать ударные беспилотники врага, информирует «НБН».

По словам представителя Воздушных сил, уничтожение дронов-камикадзе ракетами может привести к их дефициту, поэтому необходимо усилить «малую» ПВО и мобильные огневые группы.

Полковник добавил, что также Киев ожидает передачи американских истребителей F-16 и дополнительных комплексов для защиты неба над Украиной.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов объяснил, почему ПВО иногда «пропускает» ракеты ВС РФ.