Как информирует «НБН«, об этом сообщили в Национальной комиссии по стандартам государственного языка.

В том числе, в Нацкомиссии пояснили, что написание названий «российская федерация», «россия», «москва», «московия», «московское царство», «российская империя»», «государственная дума рф» аналогичных с маленькой буквы не следует рассматривать в качестве уклонения от норм украинского языка в текстах неофициального характера.

В Нацкомиссии отметили, что этот вопрос обсуждался с учетом официальных писем от Института украинского языка НАН Украины, Института языкознания имени А. А. Потебни НАН Украины после обращения вице-премьер-министра — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук.

Напомним, рнее мы уже писали о заявлении Ирины Верещук касательно выплат для ВПЛ.