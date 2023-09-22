Утром в Telegram-канале оборонное ведомство государства-террориста заявило о пресечении попытки «киевского режима» осуществить «террористический акт», используя ударные беспилотники, информирует «НБН».

У Шойгу утверждают, что противовоздушная оборона страны-агрессора якобы уничтожила два украинских БПЛА над Черным морем вблизи юго-восточного побережья временно оккупированного Крыма и в Туапсинском районе Краснодарского края РФ.

Ранее в Воздушных силах ВСУ высказались об ударах по военным объектам «второй армии мира» в Крыму. Спикер командования Юрий Игнат заявил, что Украина не может защищаться в одностороннем порядке, заверив, что количество прилетов по полуострову будет увеличиваться.