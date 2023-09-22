Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение Лунина в ТГ-канале, глава ОВА рассказал о попадании ракеты РФ в инфраструктурный объект города Кременчуга.

Согласно словам Лунина, удар пришелся по Кременчугу. Одну ракету удалось сбить системам противовоздушной обороны. Но, несмотря на это, к большому сожалению, есть также и попадания в гражданскую инфраструктуру. Предварительно, есть как раненные, так и погибшие.

По состоянию на сообщение Лунина, было известно о 15 людях, которые получили ранения. Среди них есть и один ребенок. Еще один человек, к сожалению, погиб.

Напомним, ранее мы уже писали о ракетном ударе по Одесской области, 21 сентября.