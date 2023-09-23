О том, что кардинальный прорыв в темпах контрнаступления ВСУ еще впереди, вопреки приближению похолодания и непогоды, пишет «НБН», ссылаясь на заявление командующего оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» генерала Александра Тарнавского, опубликованное в CNN.

По словам Тарнавского, метеоусловия могут стать серьезным препятствием в период наступательной операции, но с учетом того, как продвигаются защитники, «преимущественно без транспортных средств», он не думает, что неблагоприятная погода сильно отразится на контрнаступлении.

Командующий оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» добавил, что наиболее ожидаемый прорыв Сил Обороны в рамках данного контрнаступления — пока впереди, в частности, сразу после деоккупации «города-барьера» Токмака, у которого проложена вторая усиленная линия обороны путинской армии.

На этой так называемой «линии Суровикина», некоторые затруднения в продвижении защитников вызывают перекрестки дорог, лесопосадки и минные поля между лесополосами, которые накрываются огнем вражеских групп обороны, однако действия наших защитников заставляют оккупантов медленно отступать после столкновений со штурмовыми группами ВСУ.

Тарнавский подчеркнул:

Токмак — это цель-минимум. Общая цель — выйти на государственные границы.

Ранее мы писали о том, что в России бьют тревогу из-за гибели командующего ЧФ РФ в результате удара ВСУ по Севастополю.