Как информирует «НБН», в сообщении говорится, ч оВСУ уичожили два БПЛА врага в небе над Запорожской областью. Насколько известно, «птички» сил РФ, которые были уничтожены украинскими силами, вели разведку на востоке Украины.

Дословно из обнародованного сообщения:

По состоянию на 14 часов и шесть минут в Запорожской области при помощи украинского истребителя были уничтожены. ZALA и Орлан.

Касательно БПЛА ZALA, известно, что это серия беспилотников, которые производит российская компания «Zala Aero Group Беспилотные системы». Компания располагается в Ижевске. А вот БПЛА «Орлан» — это многоцелевой беспилотник России. Он предназначен для ведения наблюдения за протяженным и локальным объектом в труднодоступной местности.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что вражеские силы активировали БПЛА на Херсонском направлении.