Как информирует «НБН» со ссылкой на ГУР МОУ, выяснилось, что в ночное время, двадцать четвертого сентября, неизвестные диверсанты провели весьма удачные операции на территориях Калужской и Московской областей России.

Согласо информации, обнародованной Главным управлением разведки, на территории военного городка в/ч 23626 в населенном пункте Калининец Наро-Фоминского района был уничтожен топливо-заправщик, а на территории военного городка в/ч 42702 в городе Калуга были ликвидированы четыре единицы автотранспортной техники с прицепами.

В будущем, как добавили в ГУР МОУ, общество сможет увидеть фото и видео «бавовны» в России.

Напомним, ранее мы уже писали о «цветении бавовны» на территории незаконно аннексированного россиянами Крыма.