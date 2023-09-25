Эксперты ISW в своем аналитическом материале отмечают, что украинские войска на южной линии фронта могут добиться значительного оперативного прорыва при определенной сумме факторов, информирует «НБН».

Американские аналитики утверждают, что защитники в ходе контрнаступления на юге достигнут успеха в случае, если у ВС РФ нет необходимых резервов и боевой мощи, чтобы поддерживать оборону на западе Запорожской области.

В то же время ВСУ должны сохранять достаточную боевую мощь, чтобы проводить наступательные операции после истощения «второй армии мира». Кроме того, если оборонительные позиции захватчиков в нынешней зоне боевых действий не так хорошо подготовлены и заминированы, как предыдущие, это также будет способствовать достижению успеха украинскими воинами.

Напомним, спикер ОК «Юг» Наталья Гуменюк сообщила, что россияне в прифронтовых районах Херсонской области начали активнее применять авиацию и ударные беспилотники.