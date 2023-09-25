Как информирует «НБН», об этом активно сообщают местные ТГ-каналы.

В Сети пишут, что взрыв изначально слышали жители Джанкоя. После этого, по словам очевидцев, была сильнейшая взрывная волна.

Кроме того, в Севастополе также прогремели несколько мощных взрывов.

В городах был включен сигнал воздушной тревоги. В настояещее время детали инцидентов неизвестны. Но ТГ-каналы отмечают, что россияне подняли практически всю авиацию с аэродромов АРК.

В свою очередь так называемый «губернатор» Севастополя Михаил Развожаев написал, что в районе аэродрома «Бельбек» якобы была сбита ракета.

Напомним, ранее мы уже писали о взрывах в Николаеве во время сигнала воздушной тревоги.

В свою очередь так называемый «губернатор» Севастополя Михаил Развожаев написал, что в районе аэродрома «Бельбек» якобы была сбита ракета. Напомним, ранее мы уже писали о взрывах в Николаеве во время сигнала воздушной тревоги.