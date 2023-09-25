Издание Оbozrevatel, ссылаясь на источники в ГУР МОУ, сообщило, что на российском аэродроме «Халино» в Курской области были ликвидированы оккупанты, информирует «НБН».

Захватчики сумели посадить неизвестный БПЛА, посмотреть на дрон собрались все «освободители». Собеседники журналистов в разведке отметили, что бойцы «второй армии мира» заслужили «премию Дарвина», ведь когда оккупанты подошли к беспилотнику, он детонировал.

По предварительной информации, в результате «успешного» приземления БПЛА россиянами есть «двухсотые» и «трехсотые». Ранения получили работники аэродрома, группа офицеров-авиаторов, командир 14-го истребительного авиационного полка и представитель военной контрразведки ФСБ.

Отметим, что помимо «бавовны» на аэродроме «Халино» в Курске в воскресенье, 24 сентября, прогремели взрывы возле здания ФСБ РФ.