В эфире телеканала «Киев» представитель Воздушных сил объяснил, что «Оникс» — это противокорабельная ракета, которую выпускает береговой комплекс «Бастион». Особенность этого оружия ВС РФ в том, что оно имеет сверхзвуковую скорость, а также опускается вниз и прижимается к водной поверхности перед ударом, информирует «НБН».

По словам Игната, на такой скорости сбить низковысотный «Оникс» фактически невозможно, поскольку перехватить такие ракеты могут современные комплексы ПВО, например, американские ЗРК Patriot или французские SAMP/T. Западные системы, которые получил Киев, не могут покрыть всю территорию Украины.

«Ониксы» могут преодолевать расстояние до 600 километров. «Вторая армия мира» экономит «Калибры» и ракеты типа «Х», нанося удар по местам, до которых могут достать «Ониксы».

Напомним, эксперты Defense Express указали на особенности ночной атаки оккупантов на юг Украины.