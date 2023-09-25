Как информирует «НБН», более подробно об этом говорится в ТГ-канале Воздушных сил ВСУ.

Известно, что Россия выпустила по Украине 12 крылатых ракет морского базирования «Калибр», две противокорабельные ракеты «Оникс», а также 19 дронов-камикадзе «Шахед». В общей сложности, было зафиксировано тридцать три средства воздушного нападения РФ на Украину.

Отмечается, что пуски дронов-камикадзе «Шахед» осуществлялись с юго-восточного направления, крылатых ракет «Калибр» — с малого ракетного корабля и подводной лодки с акватории Черного моря, а «Ониксов» — с района Севастополя.

Как известно, силы противовоздушной обороны уничтожили почти все воздушные цели, выпущенные по нашей стране врагом.

Так, силы ПВО смогли уничтожить одиннадцать крылатых ракет «Калибр», а также девятнадцать ударных БПЛА «Шахед».

Напомним, ранее мы уже писали о том, как ВСУ всего одним ударом из РСЗО HIMARS уничтожили сразу несколько единиц военной техники врага в Донецкой области.