В пресс-службе ССО ВСУ обновили информацию по потерям «второй армии мира» в результате «бавовны» в порту и штабе Черноморского флота РФ в Севастополе, информирует «НБН».

В сообщении сказано, что на момент прилета по боевому десантному кораблю «Минск» там находился личный состав ВМС РФ. В результате удара защитники ликвидировали 62 оккупанта.

Потери страна-агрессор понесла и в результате ракетной атаки на штаб Черноморского флота РФ. Удар по зданию уничтожил 34 офицера армии Путина, среди них командующий ЧФ, 105 захватчиков получили ранения.

Отметим, что в Сети опубликовали спутниковые снимки штаба Черноморского флота россиян во временно оккупированном Севастополе. Кадры показали, как выглядело здание до и как выглядит после ракетной атаки.