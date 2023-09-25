В интервью The Warzone глава украинской разведки подтвердил, что корабль оккупантов «Сергей Котов» в результате удара 14 сентября получил повреждения, информирует «НБН».

По словам генерала, у корабля поврежден гребной винт, также в нем образовалась пробоина на задней части корпуса справа размером 50 на 100 сантиметров. Буданов отметил, что россияне отправят судно на ремонт.

По словам военачальника, Украина использует все оружие, которое есть в наличии, чтобы атаковать врага. Страна производит достаточно большое количество БПЛА.

Также глава ГУР МОУ добавил, что сейчас идет работа над усовершенствованием противокорабельных ракет «Нептун». Генерал объяснил, почему у защитников пока что недостаточно такого оружия.