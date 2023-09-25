Российское пропагандистское агентство «ТАСС» пишет о том, что источники в оборонно-промышленном комплексе страны-агрессора сообщают, что подлодка «Ростов-на-Дону» получила «не критические повреждения» во время удара по кораблям ВМС РФ в Севастополе, информирует «НБН».

Субмарину, как заявляет СМИ, отправили на «плановый ремонт» и устранение «незначительных повреждений» якобы не увеличит время на ее восстановление.

В то же время аналитики ресурса Naval News утверждают, что подлодка была уничтожена, а не повреждена. Внешний осмотр субмарины свидетельствует о том, что ее внутренние детали получили огромный ущерб после удара крылатыми ракетами Storm Shadow.

Ракета влетела в подлодку, создала в ней отверстие, после чего детонировала. В результате взрыва погнулся корпус субмарины, разорвались все трубы и крепления.

Напомним, в Сети показали, как выглядит большой десантный корабль ВМС РФ «Минск» после «бавовны» в Севастополе.