В эфире национального телемарафона Игнат сообщил об особенностях ночного обстрела нашей страны «освободителями». По его словам, захватчики использовали не только «Шахеды», но и ракеты нескольких типов, в частности «Х-59» и «Искандер», информирует «НБН».

Представитель Воздушных сил отметил, что традиционно россияне запускали БПЛА из российского Приморско-Ахтарска и мыса Чауда в Крыму. Беспилотники полетели в разных направлениях, каждый дрон имел свой отдельный маршрут.

Полковник отметил, что силам ПВО не удалось этой ночью достичь стопроцентного результата, как накануне, поскольку «Шахеды» устойчивы к РЭБ и поэтому их трудно сбивать.

Игнат не исключает, что армия Путина будет использовать дроны-камикадзе для ударов по нашей стране в еще большем количестве.

Ранее в Воздушных силах ВСУ сообщили, сколько беспилотников ликвидировала ПВО этой ночью и какие области попали под удар РФ.