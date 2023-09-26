В пресс-службе Командования ССО ВСУ дали разъяснение относительно ликвидации командующего Черноморского флота оккупантов Виктора Соколова в результате ракетного удара по зданию штаба ЧФ РФ во временно захваченном Севастополе, информирует «НБН».

В Силах специальных операций заявили, что в крымском городе «бавовна» уничтожила 34 офицера путинской армии, источники утверждают, что среди погибших есть и вице-адмирал. Многих командующих захватчиков до сих пор не удалось идентифицировать из-за разрозненности фрагментов тел.

Так как россияне опубликовали ответ с живым командующим ЧФ России, подразделения ССО уточняют данные о ликвидации Соколова в рамках процедуры по сбору информации о результатах проведенной операции.

Напомним, в Институте изучения войны рассказали, как уничтожение офицеров ЧФ РФ в Севастополе повлияет на флот «второй армии мира».