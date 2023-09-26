В эфире «24 канала» спикер оперативного командования «Юг» сообщила, что на левом берегу Херсонщины «вторая армия мира» активно маневрирует. По словам Гуменюк, такая активность ВС РФ нужна им для демонстрации «резервов», которые якобы прибыли в регион, информирует «НБН».

Глава пресс-центра отметила, что в области находятся подразделения армии Путина из разных регионов, поэтому они не знают и не видят многих. Часто на левом берегу Херсонщины может двигаться одна и та же колонна «освободителей», которая демонстративно ездит с места на место, пытаясь показать ВСУ, что якобы туда подтягиваются резервы.

В то же время в рядах российских захватчиков процветает дезертирство. В связи с этим россияне формируют заградительные отряды из Росгвардии и кадыровцев, которые пытаются помешать беглецам бросать позиции на передовой.

Ранее Гуменюк рассказала об обстановке в прифронтовых районах Херсонской области.