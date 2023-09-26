В пресс-службе Воздушных сил сообщили, что этой ночью российские войска выпустили по Украине 38 ударных беспилотников, из них 26 дронов были уничтожены ПВО, информирует «НБН».

В сообщении сказано, что захватчики запускали БПЛА по нашей стране с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму и российского города Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае.

Во время ночной атаки «освободители» сконцентрировались на юге Украины. Вражеские «Шахеды» были сбиты над Кировоградской, Николаевской, Херсонской и Одесской областями.

Отметим, что сегодняшнее утро в Кривом Роге началось со взрывов. Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак рассказал, где зафиксирован прилет.