Как информирует «НБН», об этом в своем ТГ-канале написал глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Согласно обнародованной им информации, РФ на протяжении двух часов наносила атаки ударными БПЛА по Одесской области. Большая часть дронов была сбита. Но в Измаильском районе таки произошло попадание в припортовую инфраструктуру.

В результате инцидента пострадали два человека, водители грузовиков. По словам Кипера, одному из них оказали медицинскую помощь на месте, а второго же госпитализировали с тяжелой травмой руки.

Также глава Одесской ОВА добавил, что в результате атаки БПЛА было повреждено здание пункта пропуска, складские помещения, порядка трех десятков грузовиков. Также загорелись шесть фур. Пожарным удалось оперативно справиться с пожарами.

Напомним, вчера вечером мы уже писали об ударе РФ по Николаевской области.