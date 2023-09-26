Эксперты ISW в своем отчете сообщили, что прилет по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе ликвидировал 34 офицера, среди них командующий ЧФ вице-адмирал Виктор Соколов, который отдавал приказы о ракетных атаках на Украину из акватории Черного моря. 105 захватчиков получили ранения, информирует «НБН».

Ракетный удар по зданию произошел во время совещания высшего руководства Черноморского флота страны-агрессора. В Институте изучения войны считают, что гибель Соколова и других офицеров приведет к значительным сбоям в командовании и управлении ЧФ.

Напомним, что в Силах специальных операций ВСУ подсчитали количество ликвидированных оккупантов во время атаки на штаб ЧФ РФ, а также при ударе по большому десантному кораблю «Минск» в Севастополе.