Как сообщает «НБН«, об этом сказано в материале издания The Economist.

«У Украины также есть новые ракеты: постоянные потоки крылатых ракет Storm Shadow/Scalp из Великобритании и Франции, а также новая версия «Нептуна» класса «земля-земля», — указано в материале.

В то же время представитель Генштаба сообщил изданию, что важное изменение заключается в том, что ВСУ получили новые ракеты и разведданные.

«Сразу после того, как у нас есть цель и мы можем ее достичь, мы это сразу делаем. Остальные крылатые ракеты находятся в стадии разработки», — пояснил представитель Генштаба.

Кроме того, представитель Генштаба ВСУ сообщил, что Украине необходимы аналоги российских «Калибров» и Х-101. При этом скорость, маневренность и скрытность данного вида оружия усложняют его перехват.

Напомним, ранее Данилов заявил о поставках ракет ATACMS.