Как информирует «НБН», об этом рассказал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Так, в своем ТГ-канале он написал, что «прилет» был зафиксирован на одном из предприятий города. Согласно его словам, сейчас уточняется вся детальная информация.

Помимо того он отметил, что в ночное время террористы РФ три раза нанесли удары по Никопольской общине из тяжелой артиллерии. Под ударом оказались районный центр, Мировская и Красногригорьевская громады. Люди в результате террористических действий России не пострадали.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что мощный прилет ночью был зафиксирован в Измаильском районе Одесской области.