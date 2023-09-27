О том, где еще путинская армия возводит усиленные укрепления на Запорожье, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в Telegram-канале городского главы Мелитополя Ивана Федорова.

По словам Федорова, ощущая перманентный натиск ВСУ, оккупанты начали строить новые укрепления в своем тылу, в первую очередь — вокруг временно захваченных населенных пунктов данного региона.

В частности, севернее Токмака появился очередная оборонная зона, части которой размещаются по обеим сторонам автодороги, проложенной к недавно освобожденному защитниками населенному пункту Работино. Также, на пересечении админграниц Донецкой и Запорожской областей, с целью постройки идентичных фортификационных сооружений, оккупанты стали пригонять бетоновозы.

Помимо всего вышеописанного, российские войска вторжения обустроили 20 тренировочных полигонов, суммарной площадью около 50 Га: в Мелитопольском районе подобная активность замечена в окрестностях Дунаевки, Атмани, Кирилловки и около Приазовского Нацпарка.

Ранее мы писали о том, что Федоров сообщал о прилетах по оккупантам вблизи Мелитополя.