Бывший командующий Сухопутными силами НАТО в Европе заявил, что критикам украинского контрнаступления, которые находятся на расстоянии 8000 километров от фронта, должно быть стыдно за себя, ведь им не приходится заходить в окопы оккупантов и на минные поля.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на «Голос Америки».

Ходжес назвал заявления с критикой контрнаступления непрофессиональными и бесполезными, напомнив, что ВСУ проводят комплексные и сложные операции.

По словам отставного генерала, защитникам приходится воевать без поддержки авиации, в то время, как Америка, Британия или Германия не посылали бы свою пехоту на штурмы без самолетов.

Экс-командующий армией США в Европе отметил, что контрнаступление армии Украины – это не только то, что все видят на поле боя. В частности, военные выводят из строя радары ВС РФ, ПВО, атакуют спецназом и БПЛА.

Ранее Ходжес раскритиковал сторонников передачи Крыма россиянам «ради мира» в Украине.