В эфире «24 канала» Федоров рассказал, что путинские солдаты, которые не хотят стать «пушечным мясом», переодеваются в гражданскую одежду и бегут с передовой. В Мелитополе оккупанты пытаются поймать дезертиров, заглядывают в каждый автомобиль, которые выезжает из города. Также в районе Мелитополя ФСБ РФ проводит обыски в домах, где жили «освободители».

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал чиновника.

По словам мэра, проблемы у захватчиков возникают и в Токмаке. Недавно «военная полиция» с лозунгом «Россия для русских» избила участников так называемой «спецоперации» осетина и кабардинца.

Городской глава добавил, что кремлевский диктатор Владимир Путин, чтобы поддержать 58-ю армию РФ, которая воюет на Запорожье, присвоил ей звание «гвардейская». Федоров убежден, что этот жест президента-агрессора не поможет «второй армии мира», которая будет убегать с почетным званием.

Ранее британская разведка сообщила, что россияне начали усиливать оборону Токмака, объяснив активность оккупантов.