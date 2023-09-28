В эфире национального телемарафона министр внутренних дел сообщил, что с начала полномасштабного вторжения РФ уровень преступности в стране снизился на 10-15%, информирует «НБН».

Глава МВД заверил, что ситуация по всем видам преступлений остается контролируемой. При этом с 24 февраля 2022 года для правоохранителей стал вызовом рост мошенничества. Для борьбы с аферистами расширяют подразделения киберполиции, уголовного анализа и усиливают обмен информацией с соответствующими подразделениями СБУ.

По словам Клименко, также острой проблемой в Украине остается распространение наркотиков, в связи с чем МВД обновило подразделение департамента борьбы с наркопреступностью.

Ранее спикер ГПСУ высказался о масштабах уклонистов в Украине, назвав количество военнообязанных, которые ежедневно пытаются незаконно пересечь границу.