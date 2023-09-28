После того, как Украина заявила о ликвидации командующего ЧФ РФ, пропагандисты показали кадры заседания Министерства обороны страны-агрессора, на котором появился путинский военачальник. Таким образом россияне попытались доказать, что вице-адмирал якобы все еще жив, информирует «НБН».

Аналитики ISW в своем отчете отмечают, что они не готовы дать оценку достоверности видео заседания оборонного ведомства России. Однако эксперты заметили, что Кремль и МО прямо не подтвердили, что командующий ЧФ жив.

Ранее «доказательства» российских пропагандистов прокомментировали в ССО ВСУ.