Как информирует «НБН», в Воздушных силах ВС в ТГ-канале сообщили, что силам противовоздушной обороны удалось сбить 34 из 44 выпущенных «Шахедов». Известно, что пуски дронов-камикадзе Россия осуществляла с юго-восточного направления.

Для уничтожения 34-х «Шахедов» силы ПВО использовали истребители, подразделения ЗРК, а также мобильные огневые группы.

Помимо прочего, на протяжении минувших суток, двадцать седьмого сентября, силы обороны Украины уничтожили шесть разведывательных БПЛА.

Напомним, ранее мы уже писали о смертельном ударе РФ по Херсону.