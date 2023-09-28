В интервью изданию Оbozrevatel Крамаров рассказал, что российские войска планируют наступать по двум направлениям – южном и Купянско-Лиманском, информирует «НБН».

По словам военного эксперта, РФ бросает 25-ю армию на Купянско-Лиманское направление. Еще до этого, как считают россияне, они сформировали на этом участке фронта «ударные кулаки» для проведения наступательных операций.

Офицер резерва ВСУ сообщил, что основная задача наступлений захватчиков – выбить защитников с эффективных плацдармов, с местности, на которой удобнее удерживать оборону.

Таким образом «освободители» хотят вынудить военное руководство Украины перебросить часть резервов и техники на Луганское направление, а не на юг, где ВС РФ также готовят наступление, перебрасывая туда десант.

Отметим, в ISW заявили, что украинское контрнаступление способствует деградации «элитных» подразделений армии Путина на южном фронте.