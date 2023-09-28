Британская разведка заявила, что российские оккупационные силы с начала полномасштабной войны в Украине потеряли во время боевых действий около 90 самолетов.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на Twitter-аккаунт министерства обороны Соединенного Королевства.

В отчете разведки Великобритании сказано, что срок службы оставшейся авиации государства-террориста истекает быстрее, чем планировалось. Это связано с тем, что на некоторых типах самолетов россияне летают гораздо интенсивнее, чем до февраля 2022 года.

Как объяснили в ведомстве, у каждого самолета есть расчетный срок службы в летных часах. Не исключено, что из-за дополнительного использования авиации в период полномасштабного вторжения срок ее службы сокращается гораздо быстрее, чем планировалось Воздушно-космическими силами оккупантов.

Несмотря на то, что захватчики могут увеличивать количество боевых вылетов над оккупированными украинскими территориями, износ самолетов будет снижать срок жизни тактической авиации путинской армии.

Ранее британская разведка объясняла, почему в Украине снижается эффективность российских боевых самолетов.