В эфире национального телемарафона представитель Воздушных сил заявил о том, что наиболее эффективное и рациональное орудие для ликвидации ударных дронов – немецкие зенитные самоходные установки Gepard, информирует «НБН».

Как объяснил Игнат, при использовании этих ЗСУ расходуется сравнительно небольшое количество снарядов, которые дают серьезный результат. По этой причине ПВО нужно больше таких установок, чтобы экономить защитникам ракеты, которые они могут применять для ударов по более серьезным целям, например, по крылатым ракетам или авиации захватчиков.

Отметим, что летом прошлого года Украина получила от ФРГ 3 установки Gepard, всего нашей стране Берлин передал 46 ЗСУ. Сейчас немецкое руководство планирует отправить Киеву еще 6 таких комплексов.

Ранее ВС РФ атаковали Украину «Ониксами». Игнат объяснил, почему наша противовоздушная оборона не сбивает эти противокорабельные ракеты оккупантов.